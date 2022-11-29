Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 21 мільярд, підвищивши ставки

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 29 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 21,2 млрд грн в еквіваленті, підвищивши ставки.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від розміщення 6-місяних ОВДП під 14% залучили 3 248 млн.

Від розміщення річних паперів надійшло 255 млн грн, ставка за ними зросла із 14% до 16% річних.

Водночас від продажу облігацій з терміном обігу 1,2 роки зі ставкою 18,5% залучили лише 5 млн грн.

Від розміщення паперів із терміном обігу 1,3 роки зі ставкою 19% залучили 307 млн грн.

При цьому ставка за гривневими 2-річними паперами залишилась на рівні 19,25%, від розміщення таких облігацій вдалось залучити лише 19 млн грн.

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Крім цього, 328 млн євро вдалось залучити від розміщення 6-місячних паперів у євро під 3%.

Від розміщення облігацій у євро на 1,1 року (з достроковим погашенням) під 2,5% залучили 72 млн євро.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 22 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 1,180 млрд грн. Ставка за гривневими 2-річними паперами зросла до 19,25%.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 15 листопада, залучило від розміщення військових облігацій 5,02 млрд грн. Ставка за гривневими 1,5-річними паперами зросла з 18,5% до 19%.

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 8 листопада, залучило від розміщення військових облігацій лише 43,7 млн грн.

Економічна правда