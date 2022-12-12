Ворог пошкодив ракетами всі українські ТЕС – Галущенко

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Російські загарбники пошкодили всі українські теплові електростанції у ході масованих атак на енергосистему України.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції, знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії", – заявив він. Наразі тривають відновлювальні роботи, а також робота над підвищенням потужності атомної генерації задл скорочення дефіциту в енергосистемі.

Останні російські атаки, зокрема, обстріли дронами об’єктів енергетичної інфраструктури на Одещині та артилерійські обстріли енергетичного підприємства на Херсонщині, призвели не лише до відключення світла у мільйонів українців, але і до руйнувань важливого енергетичного обладнання.

За словами Галущенка, Україна вже отримує допомогу від наших міжнародних партнерів у вигляді матеріалів та потрібного обладнання, та щоразу після нових атак потреби знову зростають.

"Наша мета – не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб’єкти після наступних обстрілів", – наголосив він.

Останні російські атаки, зокрема, обстріли дронами об’єктів енергетичної інфраструктури на Одещині та артилерійські обстріли енергетичного підприємства на Херсонщині, призвели не лише до відключення світла у мільйонів українців, але і до руйнувань важливого енергетичного обладнання.

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За словами Галущенка, Україна вже отримує допомогу від наших міжнародних партнерів у вигляді матеріалів та потрібного обладнання, та щоразу після нових атак потреби знову зростають.

"Наша мета – не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб’єкти після наступних обстрілів", – наголосив він.

Нагадуємо:

В енергосистемі станом на ранок 12 грудня зберігається значний дефіцит потужності, на Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.

З огляду на ситуацію в енергосистемі на сьогодні дефіцит залишатиметься протягом зимового сезону.

Причиною дефіциту є масовані атаки Росії на українську енергосистему. Ремонт потужностей ускладнився з настанням морозів.







