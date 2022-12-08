У Херсоні 60% абонентів уже з теплом – "Нафтогаз"

У Херсоні 60% абонентів, які отримують теплопостачання від місцевої ТЕЦ, вже з теплом.

Про це повідомили в "Нафтогазі".

Комунальні служби міста продовжують лагодити мережі, щоб подати опалення і в решту осель.

"Попри обстріли та постійні перебої з електроенергією, фахівці титанічними зусиллями повертають тепло в деокупований Херсон. Усі вони щоденно ризикують власним життям та здоров’ям, адже об'єкти енергетичної інфраструктури, як відомо, під особливим прицілом ворога.

Розуміючи масштаб руйнувань мереж та загальну ситуацію в місті, я можу стверджувати, що це героїчна праця. Дякую всім спеціалістам, зокрема працівникам Нафтогаз Тепло, які сьогодні повертають життя звільненому місту. Ваш внесок дуже важливий", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У "Нафтогазі" пояснили, що через значні руйнування мереж у більшості мікрорайонів міста вкрай важко відновити постачання одразу в усі оселі, але "комунальні служби міста працюють над подачею тепла 24/7".

"Дякуємо за співдію Херсонській ОВА, яка сприяла процесу запуску теплоносія. Зараз основна робота лягає на плечі комунальних служб, які відповідають за ремонт мереж і забезпечують подачу тепла в оселі жителів", - додав Чернишов.

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Економічна правда