В енергосистемі зберігається дефіцит потужності, негода ускладнює ремонтні роботи – Укренерго
В енергосистемі станом на ранок 12 грудня зберігається значний дефіцит потужності, на Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.
Про це заявили в "Укренерго".
"За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки – вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні.
Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи", - йдеться у повідомленні.
На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває, підкреслили в українській держкомпанії.
"Бригади "Укренерго", генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом).
Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням", - додали в "Укренерго".
Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго довелт ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання.
При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення.
Нагадаємо:
З огляду на ситуацію в енергосистемі на сьогодні дефіцит залишатиметься протягом зимового сезону.
Причиною дефіциту є масовані атаки Росії на українську енергосистему. Ремонт потужностей ускладнився з настанням морозів.
Економічна правда