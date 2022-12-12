В енергосистемі зберігається дефіцит потужності, негода ускладнює ремонтні роботи – Укренерго

В енергосистемі станом на ранок 12 грудня зберігається значний дефіцит потужності, на Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває.

Про це заявили в "Укренерго".

"За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки – вже восьма масована ракетна атака у понеділок 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні.

Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють у повній мірі використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи", - йдеться у повідомленні.

На Одещині ситуація все ще складна, відновлення живлення споживачів триває, підкреслили в українській держкомпанії.

"Бригади "Укренерго", генерації та обленерго спільно працюють над усуненням наслідків російських атак на енергетичну систему України. Через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом).

Але ми докладаємо максимум зусиль для покращення ситуації з енергопостачанням", - додали в "Укренерго".

ВІДЕО ДНЯ

Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго довелт ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання.

При перевищенні доведених лімітів, застосовуються аварійні відключення.

Нагадаємо:

З огляду на ситуацію в енергосистемі на сьогодні дефіцит залишатиметься протягом зимового сезону.

Причиною дефіциту є масовані атаки Росії на українську енергосистему. Ремонт потужностей ускладнився з настанням морозів.

Економічна правда