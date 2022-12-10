Через нічні атаки росіян в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів  

Через атаки росіян енергетичної інфраструктури Одещини в ніч з 9 на 10 грудня в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, крім критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Сьогодні вночі відбулася чергова атака РФ на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Зруйновано одразу кілька об’єктів. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів крім критичної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Додається, що по населеним пунктам області також відбуваються екстрені відключення. Наразі ситуація в регіоні залишається складною.

Об'єднаними силами енергетиків ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренерго, які працюють 24/7, намагаються якомога скоріше відновити електропостачання.

Нагадаємо:

Ситуацію з електроенергією в Одесі вдалося стабілізувати після обстрілів 5 грудня - найближчим часом повернуться до планових графіків подачі електроенергії.