Французький енергогігант TotalEnergies пояснив свою мотивацію продовження роботи в РФ

Основна мотивація французького енергогіганта TotalEnergies щодо Росії, де компанія зберегла свої активи, незважаючи на західні санкції, полягає в тому, щоб поставляти скраплений природний газ (СПГ) до Європи.

Про це в середу заявив виконавчий директор TotalEnergies Патрік Пуянне на парламентських слуханнях у Франції, захищаючи присутність компанії у РФ, пише Reuters.

"Наша єдина мотивація - постачати СПГ до Європи", - заявив головний виконавчий директор TotalEnergies Патрік Пуянне.

На відміну від лондонських конкурентів BP і Shell, TotalEnergies зберегла інвестиції в Росії, включаючи міноритарні пакети акцій газовидобувної компанії Новатек і проєктів Ямал СПГ і Арктик СПГ 2.

Нагадаємо:

Французький енергетичний гігант TotalEnergies продовжуватиме постачати скраплений природний газ (СПГ) з Росії, доки не буде введено європейських санкцій.

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies каже, що у неї "немає майбутнього з Росією", та посилює кроки до розриву зв'язків із РФ, збільшуючи інвестиції, які допоможуть замінити постачання газу з Росії.

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Раніше французька компанія TotalEnergies, яку критикують за ділові зв'язки з Росією, заявила, що продасть свою частку в "Тернєфтєгаз", спільному підприємстві з російським "Новатек".

Нагадаємо, французька газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Після цього міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав до розслідування того, чи була причетна TotalEnergies до постачання палива для реактивних літаків російським військовим.

TotalEnergies стверджувала, що енергопродукти, які вона постачає в Росію, не використовувалися для виробництва палива для реактивних літаків, якими російські війська обстрілюють Україну.

Економічна правда