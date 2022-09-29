Французький енергогігант TotalEnergies: У нас немає майбутнього з Росією

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies каже, що у неї "немає майбутнього з Росією", та посилює кроки до розриву зв'язків із РФ, збільшуючи інвестиції, які допоможуть замінити постачання газу з Росії.

Про це заявив виконавчий директор компанії Патрік Пуйанне, пише Financial Times.

Пуйанне заявив, що, за оновленою стратегією, у компанії "немає майбутнього з Росією".

За його словами, компанія збільшить свої чисті інвестиції в нафту, газ і відновлювані джерела енергії протягом наступних трьох років у рамках плану зростання, який виключає бізнес-інтереси в Росії.

"Однак французька компанія ще не повністю розірвала зв'язки з Росією і все ще отримує дивіденди від інвестицій в країні.

На відміну від конкурентів BP, Shell і Equinor, які пішли після вторгнення в Україну, Total все ще має кілька холдингів у Росії та експортує скраплений газ до Європи.

Наразі Total заявляла, що зупинить усі нові російські інвестиції та поступово припинить закупівлі нафти в країні цього року, але Пуйанне стверджував, що група може розірвати свої контракти, лише якщо Європа запровадить спеціальні санкції", - пише FT.

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Він додав, що Total все ще отримує дивіденди від 19-відсоткової частки російського виробника газу "Новатек" і 20-відсоткового пакету акцій "Ямал СПГ", сибірського СПГ-проєкту, але припустив, що вони незабаром можуть припинитися.

Total прискорила інвестиції в плаваючі установки СПГ, щоб допомогти Європі диверсифікувати свій імпорт, і підписала великі довгострокові контракти з такими компаніями, як Катар, щоб збільшити альтернативні постачання в майбутньому.

Компанія заявила, що до 2027 року більший обсяг виробництва зрідженого природного газу в Катарі та США дозволить їй замінити російські поставки, оскільки до 2030 року вона планує збільшити виробництво СПГ на 40%.

Раніше французька компанія TotalEnergies, яку критикують за ділові зв'язки з Росією, заявила, що продасть свою частку в "Тернєфтєгаз", спільному підприємстві з російським "Новатек".

Нагадаємо, французька газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Після цього міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав до розслідування того, чи була причетна TotalEnergies до постачання палива для реактивних літаків російським військовим.

TotalEnergies стверджувала, що енергопродукти, які вона постачає в Росію, не використовувалися для виробництва палива для реактивних літаків, якими російські війська обстрілюють Україну.

Економічна правда