TotalEnergies продовжуватиме поставки російського скрапленого газу, поки не введуть санкції

Французький енергетичний гігант TotalEnergies продовжуватиме постачати скраплений природний газ (СПГ) з Росії, доки не буде введено європейських санкцій.

Про це заявив виконавчий директор компанії Патрік Пуйанн, повторивши озвучену раніше позицію, пише Reuters.

"Ми продовжуватимемо транспортувати СПГ з Росії, доки не буде санкцій або тиску з боку Європи на газ, тому що ми сприяємо безпеці поставок для Європи. Якщо будуть санкції, ми негайно припинимо це", - сказав CEO TotalEnergies на форумі у Лондоні.

Він запевнив, що енергетичний гігант не інвестує в нові проєкти в Росії.

TotalEnergies має контракт із російським "Ямал СПГ" на 4 мільйони тонн на рік до 2032 року.

"Франція імпортувала 5 мільярдів кубометрів російського СПГ за перші вісім місяців 2022 року, випередивши Японію та ставши найбільшим імпортером російського СПГ у лютому та березні", - пише агентство з посиланням на звіт Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету.

За словами виконавчого директора TotalEnergies, найкращий спосіб для Європи забезпечити постачання газу - зробити, як Японія, а саме - "укласти довгострокові контракти з великими обсягами".

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Він додав, що його компанія залишатиметься відданою довгостроковим контрактам.

Нагадаємо:

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies каже, що у неї "немає майбутнього з Росією", та посилює кроки до розриву зв'язків із РФ, збільшуючи інвестиції, які допоможуть замінити постачання газу з Росії.

Раніше французька компанія TotalEnergies, яку критикують за ділові зв'язки з Росією, заявила, що продасть свою частку в "Тернєфтєгаз", спільному підприємстві з російським "Новатек".

Нагадаємо, французька газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Після цього міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав до розслідування того, чи була причетна TotalEnergies до постачання палива для реактивних літаків російським військовим.

TotalEnergies стверджувала, що енергопродукти, які вона постачає в Росію, не використовувалися для виробництва палива для реактивних літаків, якими російські війська обстрілюють Україну.

Економічна правда