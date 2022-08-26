Всі розділи
Укр / Рус

Французька TotalEnergies після критики заявила про продаж частки у спільному з росіянами підприємстві

П'ятниця, 26 серпня 2022, 17:36 - Європейська правда

Французька компанія TotalEnergies, яку критикують за ділові зв'язки з Росією, заявила, що продасть свою частку в "Тернєфтєгаз", спільному підприємстві з російським "Новатек".

Про це йдеться у заяві компанії, пише "Європейська правда".

"26 серпня TotalEnergies і "Новатек" підписали остаточний договір купівлі-продажу 49% акцій TotalEnergies в "Тернєфтєгазі". Закриття очікується у вересні 2022 року за звичайних умов", - йдеться у заяві.

У компанії також нагадали, що 6 липня TotalEnergies оголосила про продаж решти 20% акцій у Хар’ягінському нафтовому проєкті "Зарубіжнєфті". Цю угоду було завершено 3 серпня.

Раніше TotalEnergies стверджувала, що енергопродукти, які вона постачає в Росію, не використовувалися для виробництва палива для реактивних літаків, якими російські війська обстрілюють Україну.

Нагадаємо, французька газета Le Monde повідомила, що TotalEnergies брала участь у постачанні газового конденсату для виробництва авіаційного палива, яке могло використовуватися російськими військовими літаками у війні проти України, через частку французької фірми в спільному підприємстві з російським "Новатеком".

Після цього міністр транспорту Франції Клеман Бон закликав до розслідування того, чи була причетна TotalEnergies до постачання палива для реактивних літаків російським військовим.

ВІДЕО ДНЯ

Європейська правда

Франція Росія нафта
Матеріали за темою
Ціни на електроенергію у Франції й Німеччині зросли до нових рекордів – Bloomberg 26 серпня 2022, 15:23
Французька TotalEnergies відкинула звинувачення у постачанні пального для російської армії 26 серпня 2022, 12:59
У Франції заявили про необхідність розслідувати можливі зв'язки TotalEnergies з російською армією 25 серпня 2022, 12:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті