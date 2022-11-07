Відчужені підприємства працюватимуть на оборонні потреби 24/7 – Шмигаль

П’ять відчужених до держави стратегічних підприємств – "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Січ" та "Запоріжтрансформатор" – працюватимуть для задоволення оборонних потреб держави у режимі 24/7.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Акції п’яти підприємств – "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Січ" та "Запоріжтрансформатор" – стали військовим майном, перейшли в управління Міністерства оборони. Станом на сьогодні акції примусово відчужено у власність держави. Це відбулося виключно відповідно до норм чинного законодавства", – наголосив глава уряду.

Він додав, що ці п’ять підприємств мають забезпечувати повною мірою оборонні потреби нашої держави у воєнний час. Підприємства є стратегічно важливими та постачають продукцію, яка критично необхідна для потреб армії.

"Вони мають працювати 24/7 для потреб нашої держави", – наголосив Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що ті, хто працює на цих підприємствах, продовжать працювати, буде більше замовлень і гарантій від держави.

Ті, які не працювали на сьогодні, їхню роботу буде відновлено, трудові колективи повертатимуться до роботи. Потенціал їхній використовуватиметься повністю", – додав прем'єр.

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Нагадуємо:

Джерела ЕП повідомили, що компанії, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

Активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.