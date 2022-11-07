Арештовані товарні знаки "Альфа-груп" на 2 мільярди передали до АРМА

Арештовані товарні знаки вартістю 2 млрд грн, які належать кіпрській компанії, пов'язаної з російським олігархом, передали АРМА. За даними ЕП, йдеться про товарні знаки "Альфа-груп".

Про це заявили в Бюро економічної безпеки.

Як зазначають в БЕБ, товарні знаки передали АРМА за рішенням районного суду м. Києва.

"Службові особи української фінансової установи, використовуючи товарні знаки цієї офшорної компанії, здійснювали злочинну діяльність з виведення активів банку під виглядом виплати роялті.

Український банк, його материнський банк у Росії та кіпрська компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких відомий російський олігарх", - заявляє БЕБ.

За даними ЕП, йдеться про "Альфа-груп", співвласником якої є російський олігарх Михайло Фрідман.

"Слідством встановлено, що торгові знаки раніше належали материнському банку у РФ, а у 2021 році, з метою використання умов пільгового оподаткування були переоформлені на кіпрського нерезидента. Менш ніж за рік використання цих знаків приватний банк в Україні сплатив на адресу кіпрського нерезидента понад 248 млн грн", - додали в БЕБ.

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Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки заявило про арешт товарних знаків компанії "відомого російського олігарха" на 2 млрд грн. За даними джерел ЕП, йдеться про "Альфа-груп".

РНБО 30 вересня ухвалила рішення про запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим.

Як раніше повідомляла ЕП, у списку, зокрема, співвласник "Альфа груп" Михайло Фрідман.

Після схвалення санкцій відповідним рішенням РНБО, документи відправляють в Офіс президента, після чого глава держави вводить санкції своїм указом. Наразі відповідного указу президента Володимира Зеленського опубліковано не було.

Правоохоронці повідомили про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні - їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента. Йдеться про "Альфа-банк".

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Економічна правда