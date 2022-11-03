Комітет рекомендував Раді звільнити Чернишова з посади голови Мінрегіону

Комітет Верховної Ради з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді підтримати заяву про відставку Олексія Чернишова з посади глави Мінрегіону.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВРУ розглянути та підтримати заяву про відставку Чернишова О.М. з посади Міністра розвитку громад та територій України", - написав Мельничук.

Нагадаємо:

Нацагентство з питань запобігання корупції попередило, що призначення Олексія Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз" є незаконним, але зміни до статуту можуть розблокувати такий крок.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у середу, 2 листопада, подав у відставку. Днем раніше уряд звільнив голову правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

ЕП з посиланням на джерела у Верховній Раді та "Нафтогазі" повідомляла, що найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України", він написав заяву про звільнення. Місце Вітренка повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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За даними джерел УП, Мінрегіон об’єднають з Мінінфраструктури, нове відомство очолить чинний голова Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Економічна правда