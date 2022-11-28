До "Армії відновлення" залучили вже понад 2000 безробітних: їм виплатили 8,5 мільйонів

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У рамках проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт вже залучили понад 2000 безробітних.

Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Регіональна влада активно організовує на місцях суспільно корисні роботи, спрямовані на відновлення країни, і залучає до них все більше безробітних.

На сьогодні такі роботи проводяться в Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Полтавській та Рівненській областях. З грудня вони також будуть організовані у Волинській та Запорізькій області", - розповіла Бережна.

За її словами, у суспільно корисних роботах задіяні вже понад 2000 людей, що втратили роботу.

"Вони перейшли в статус зайнятих осіб і отримують оплату за виконання таких робіт щонайменше 6700 грн. Наразі держава виплатила їм вже 8,5 млн грн", - додала заступниця міністра.

При цьому найбільшу кількість безробітних наразі залучили в Сумській області - 664 особи та Київській - 509 осіб.

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У Полтавській області залучили 313 осіб, Донецькій - 262 особи, Чернігівській - 209 осіб, Рівненській - 67 осіб.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:

укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,

заготівлі дров для населення,

розвантаження гуманітарної допомоги,

облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,

ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,

упорядкування, відновлення та благоустрою міст,

ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,

проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Участь в суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною і оплачується на рівні не нижче за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, оплату за виконання таких робіт можуть дофінансовувати з обласних бюджетів.

Нагадаємо:

Міністерство економіки заявило, що станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного.

Міністерство економіки прозвітувало, що до виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" залучено вже понад 1300 безробітних осіб у 6 областях.

Уряд активізує механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Уряд затвердив, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт.

Економічна правда