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"Армія відновлення": першу тисячу безробітних залучили до суспільно корисних робіт

Вівторок, 15 листопада 2022, 15:02 - Олексій Павлиш

Міністерство економіки заявило, що станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Наразі до суспільно корисних робіт залучають безробітних в п’ятьох областях Україні.

Зазначається, що найбільшу кількість таких громадян зафіксували в Сумський області - там таким чином роботою забезпечили 499 безробітних;

У Київській області - 209, у Чернігівській - 176, Донецькій - 107, Полтавській - 45.

Ще у двох регіонах – Рівненській та Волинській областях – розглядається можливість залучення безробітних до суспільно корисних робіт найближчим часом.

"Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи.

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Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць", - заявила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

 

"Поки це відносно невеликі цифри, адже загалом у центрах зайнятості на кінець жовтня було зареєстровано близько 270 тисяч осіб, які мають статус безробітних", - визнають в уряді.

Але в Міністерстві економіки переконані, що ця ініціатива "допоможе українцям, особливо в маленьких містечках, одночасно і заробляти кошти, і відновлювати свої громади".

Види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону, можуть різнитися. Найчастіше людей залучають до:

  • укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок,
  • заготівлю дров для населення,
  • розвантаження гуманітарної допомоги,
  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття,
  • ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери,
  • упорядкування, відновлення та благоустрою міст,
  • ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів,
  • проведення ремонтно-відновлювальних робіт (насамперед робіт, що виконуються на об'єктах забезпечення життєдіяльності громад).

Участь у суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн.

Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів, тобто оплата за їх виконання може бути більшою, додали в Мінекономіки.

Нагадаємо:

Уряд активізує механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Уряд затвердив, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт.

Економічна правда

війна Мінекономіки безробіття
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