Уряд обмежив виплати з безробіття одним місяцем: після – суспільно корисні роботи

Уряд затвердив, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Уряд затвердив орієнтовний перелік суспільно корисних робіт, що може виконуватись в умовах воєнного стану.

"Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні чи сільськогосподарські роботи. Що саме потрібно робити в кожному конкретному регіоні - визначатиме місцева влада", - пояснив прем'єр.

"Звичайно, що ця праця буде оплачуватися. Держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної.

Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для фронту", - додав Шмигаль.

Розмір мінімальної зарплати у 2022 році - 6500 грн.

Прем'єр підкреслив, що статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває закордоном більше 30 днів під час воєнного стану.

"Наше завдання зараз просте й зрозуміле - кожен має працювати на перемогу. Для цього потрібно консолідувати всі можливі ресурси", - резюмував він.

Нагадаємо:

21 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану".

Закон спрямований на спрощення отримання статусу безробітного та подальших виплат фінансової допомоги із безробіття, щоправда, розмір виплати скоротили.

Зокрема, якщо раніше максимальна сума допомоги з безробіття залежала від прожиткового мінімуму, який становить 9924 грн, а з липня мав підвищитися до 10 400 грн, то зараз виплати із безробіття прив’язані до мінімальної зарплати.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становитиме півтори мінімальної зарплати, тобто 9 750 грн.

Допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі (до отримання всіх необхідних відомостей), встановленому законодавством на випадок безробіття, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів.

Після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядається відповідно до законодавства.

Економічна правда