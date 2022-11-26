Другий енергоблок Хмельницької АЕС під’єднали до енергосистеми України

Після масованого ракетного обстрілу держави-терориста у середу, 23 листопада, ще один енергоблок Хмельницької атомної станції підключили до енергосистеми України.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Блок №2 відокремленого підрозділу "Хмельницька атомна електростанція" під’єднано до Єдиної енергосистеми України", – зазначив Гамалій.

Очільник області також додав, що станом на вечір п’ятниці згідно з графіками відключено електроенергію у 793 населених пунктах області, 254 тис споживачів залишилася без електропостачання. Крім того, з технічних причин знеструмлено 84 населених пункти області, без електропостачання 9169 споживачів.

Нагадаємо:

Усі чотири діючі АЕС України знову мають доступ до національної енергосистеми після повної втрати електроенергії на початку цього тижня.

Повідомлялось, що після того, як у середу всі українські атомні електростанції вимкнулися з мережі, до кінця четверга вони знову працюватимуть в українську енергомережу, що суттєво зменшить дефіцит в ній.

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У четвер - після знеструмлення внаслідок російської ракетної атаки 23 листопада - ЗАЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводились пускові операції.