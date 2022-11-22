Зернова ініціатива: понад 70 суден чекають на дозвіл зайти в українські порти

У рамках "зернової ініціативи" у понеділок, 21 листопада, з українських портів вийшли три судна з агропродукцією, очікують дозволу на заходження 76.

Про це розповів речник ОВА Сергій Братчук в коментарі "Радіо Свобода".

"У понеділок три судна залишили українські порти. Вони перевозять 90 428 тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", – сказав чиновник.

Крім цього, до українських портів прямують три суховантажі, які в понеділок пройшли гуманітарним коридором.

"76 суден очікують дозволу на заходження до портів України, а також 33 завантажені суховантажі готуються до огляду в турецьких територіальних водах, щоб вирушити далі до пунктів призначення", – резюмував Братчук.

Нагадуємо:

В рамках роботи "зернової ініціативи" за два дні з портів Великої Одеси вийшли вісім суден, завантажених 342 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

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У Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

США через агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділить до 20 млн доларів на ініціативу Grain from Ukraine, яку оголосив президент Володимир Зеленський на саміті G20 на початку цього тижня.