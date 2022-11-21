Новини 21 листопада: Нова Зеландія ввела нові санкції проти росіян, відключення світла можуть тривати до весни

Про ЗАЕС. Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 19 і 20 листопада у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) назвали одними з найбільш інтенсивних.

Російські війська після обстрілів Запорізької АЕС напередодні обмежують доступ МАГАТЕ до об'єктів станції.

Про транзит. Оператор нафтотранспортної системи України "Укртранснафта" планує підвищити плату за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Східної Європи у 2023 році у зв'язку з атаками РФ на енергосистему країни.

Про російську нафту. До набуття чинності ембарго ЄС (5 грудня) залишилося всього два тижні, а РФ вже втратила більше 90% свого ринку в північних країнах блоку, які раніше були основою поставок з балтійських і арктичних терміналів.

Про санкції. Нова Зеландія запровадила нові санкції щодо 22 російських та білоруських громадян і низки російських підприємств нафтогазового та сталеливарного сектору.

Про блекаут. Імовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

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