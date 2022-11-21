Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти "Дружбою" через атаки РФ – ЗМІ

Оператор нафтотранспортної системи України "Укртранснафта" планує підвищити плату за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Східної Європи у 2023 році у зв'язку з атаками РФ на енергосистему країни.

Про це пише Bloomberg із посиланням на лист компанії до російської ПАТ "Транснєфть", з яким ознайомилось агентство.

Як зазначає агентство, "Укртранснафта" повідомила "Транснєфть", що "триваюче руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, дефіциту палива, запчастин".

У листі "Укртранснафти", який підписав гендиректор компанії Володимир Цепенда, також йдеться, що витрати на організацію безпечних умов праці для персоналу і захист об'єктів також зросли, додає Bloomberg.

Українська компанія повідомила, що з 1 січня підвищує тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини і Словаччини на 2,10 євро за тонну - до 13,60 євро.

У квітні "Укртранснафта" вже підвищувала плату, у результаті чого загальне збільшення у річному вимірі становило 51%.

"Транснєфть не відразу відповіла на запит про коментар. НАК "Нафтогаз України", єдиний власник "Укртранснафти", відмовився від коментарів", - додає агентство.

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Пізніше "Транснєфть" підтвердила російському державному інформаційному агентству "ТАСС", що отримала лист від "Укртранснафти" і вивчає його.

Російський оператор нафтових мереж обговорить це питання з урядом в Москві, пише "ТАСС"

"15 листопада поставки російської нафти до Східної Європи були зупинені на добу після того, як електростанція, що обслуговує нафтопровід в Україні, зазнала обстрілу. Того дня Росія випустила близько 100 ракет по території України", - нагадує агентство.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Угорщини скликав засідання Ради оборони у зв’язку з припиненням постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" – за попередніми даними, це сталося через пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів України Росією.

Згодом постачання нафти трубопроводом "Дружба" з Росії до Східної Європи почали відновлюватись після ремонту енергоінфраструктури, пошкодженої в результаті останніх ударів РФ по Україні.

Економічна правда