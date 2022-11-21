РФ втратила 90% свого ключового європейського ринку нафти ще до ембарго – Bloomberg

До набуття чинності ембарго ЄС (5 грудня) залишилося всього два тижні, а РФ вже втратила більше 90% свого ринку в північних країнах блоку, які раніше були основою поставок з балтійських і арктичних терміналів.

Про це пише Bloomberg.

За даними агентства, за 4 тижні до 18 листопада Росія відвантажувала всього 95 тис барелів на день у Роттердам. Це єдиний європейський напрямок морських перевезень, що залишився, за межами Середземноморсько-Чорноморського басейну.

Водночас на початку лютого - до вторгнення РФ в Україну - в порти регіону відвантажувались більш ніж 1,2 млн барелів на день.

При цьому таакі держави, як Литва, Франція та Німеччина, припинили імпорт кілька місяців тому, а Польща наслідувала їхній приклад у вересні.

"Три чверті нафти, завантаженої в балтійських портах Росії, зараз прямує до Азії, причому індійські нафтопереробники скуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом, запропонованим США і Великої Британії, який, як очікується, буде прийнятий ЄС.

Це звільнить від санкцій вантажі, які будуть завантажені до того, як заборона вступить в силу 5 грудня, за умови, що вони будуть доставлені до 19 січня", - нагадує агентство.

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Очікується, що країни "Великої сімки" вже в середу оголосять про рівень граничної ціни на російську нафту. Вантажі, придбані за цінами вище цього рівня, втратять доступ до європейських і британських суден, страхових та інших послуг.

Загальний обсяг поставок з Росії впав до дев'ятитижневого мінімуму в 2,67 млн барелів на добу за сім днів до 18 листопада, тоді як менш волатильний чотиритижневий середній показник також знизився, хоча він залишався вище 3 млн барелів на добу протягом шостого тижня, зафіксував Bloomberg.

Тривале зниження призвело до того, що тижневі доходи Кремля від торгівлі нафтою впали до найнижчого рівня з початку січня, нагадує агентство.

Обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини - трьох країн, які стали найбільшими покупцями переміщених російських поставок, а також обсяги на суднах, які ще не показали кінцевого пункту призначення, зросли до рекордних 2,45 млн барелів на добу за чотири тижні до 18 листопада.

"Танкери, що перевозять російську нафту, стають дедалі більш "втаємниченими" щодо своїх кінцевих пунктів призначення. Спостерігається різке збільшення кількості суден, які виходять з Балтики і вказують своїм наступним пунктом призначення Порт-Саїд або Суецький канал. Ймовірно, більшість з цих суден почнуть подавати сигнали в бік індійських портів, як тільки пройдуть через канал", - резюмує Bloomberg.

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Нагадуємо:

Доходи Росії у 2023 році впадуть щонайменше на 40% через початок дії нафтового ембарго ЄС.

Міністри фінансів країн G7 домовилися, що обмеження цін на нафту з РФ почне діяти з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого – для нафтопродуктів.

Економічна правда