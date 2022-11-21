Окупанти обмежують доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів

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Російські війська після обстрілів Запорізької АЕС напередодні обмежують доступ МАГАТЕ до об'єктів станції.

Про це пише "Енергоатом".

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, Україна ледь уникла катастрофи, пише Reuters.

"Хто б не обстрілював станцію, він йшов на величезний ризик і грав життям багатьох людей.

Ми говоримо про метри, а не про кілометри", - додав Гроссі.

"Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не так пощастити", - наголосив гендиректор МАГАТЕ, назвавши ситуацію "близькою до катастрофи".

За даними МАГАТЕ, рівень радіації залишався нормальним, і повідомлень про жертви не надходило.

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Хоча прямого впливу на системи ядерної безпеки не було, "обстріл пройшов в небезпечній близькості від них", сказав Гроссі.

У неділю Гроссі заявив, що група планує провести оцінку в понеділок, але російський "Росенергоатом" заявив, що будуть встановлені обмеження на те, що група може інспектувати.

"Якщо вони захочуть оглянути об'єкт, який не має ніякого відношення до ядерної безпеки, доступ буде закритий", - сказав радник генерального директора "Росенергоатому" Ренат Карчаа у коментарі ТАСС.



"При цьому РФ намагається звинуватити в обстрілах Україну. Саме тоді, коли самі ж окупанти і їхні поплічники не допускають експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до перевірки руйнувань, ховаючи таким чином свідчення своїх злочинів", - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо:

На вихідних на території Запорізької АЕС пролунало більше десятка потужних вибухів після періоду відносного спокою.

У Енергоатомі повідомляли про 12 влучень в об’єкти інфраструктури станції.

Економічна правда