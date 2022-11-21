Країни ЄС наростили імпорт російського дизпалива напередодні ембарго

Європейські трейдери наростили імпорт російського дизелю, аби встигнути заповнити сховища в регіоні напередодні того, як в лютому в блоці почне діяти ембарго на нафтопродукти з РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Європейський Союз заборонить імпорт російських нафтопродуктів з 5 лютого, що стане наслідком заборони імпорту на російську нафту, яка набуде чинності в грудні.

Поставки російського дизельного палива, призначеного для зберігання в регіоні Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), зросли до 215 тисяч барелів на добу з 1 по 12 листопада, пояснює старша аналітикиня енергетичної компанії Vortexa. Це на 126% більше, ніж у жовтні.

За даними Refinitiv, в листопаді дизельне паливо з Росії становило 44% від загального обсягу європейського імпорту автомобільного палива в листопаді в порівнянні з 39% в жовтні. Серед причин – обмежена кількість альтернативних джерел, доступних у короткостроковій перспективі.

Хоча залежність Європи від російського палива впала з понад як 50% до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Росія залишається найбільшим постачальником дизельного палива на континенті.

"ЄС повинен буде забезпечити близько 500-600 тис. барелів на добу дизельного палива, щоб замінити російські поставки. Заміна надходитиме зі США, а також з країн на схід від Суеца, в першу чергу з Близького Сходу та Індії", – розповідає Юджин Лінделл, аналітик ринку нафтопереробки та нафтопродуктів в FGE.

ВІДЕО ДНЯ

Також читайте: Нафтове ембарго проти Росії: що ухвалили країни ЄС і як це вплине на економіку агресора

Нагадуємо:

Доходи Росії у 2023 році впадуть щонайменше на 40% через початок дії нафтового ембарго ЄС.

Міністри фінансів країн G7 домовилися, що обмеження цін на нафту з РФ почне діяти з 5 грудня для сирої нафти та з 5 лютого – для нафтопродуктів.