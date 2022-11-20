Збанкрутіла FTX заборгувала кредиторам майже 3,1 мільярда доларів

Криптобіржа FTX, яка подала заяву на захист у справі про банкрутство США, заявила, що заборгувала своїм 50 найбільшим кредиторам майже 3,1 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві суду в суботі йдеться про те, що біржа заборгувала близько 1,45 млрд дол своїм 10 найбільшим кредиторам. Раніше повідомлялось, що в FTX щонайменше 1 млрд доларів клієнтів зник з криптобіржі.

Також аналітична компанія Nansen стверджує, що приблизно 662 млн доларів у токенах таємним чином витекли з міжнародних бірж FTX та США, а криптомагната Сема Бенкмана-Фріда допитала поліція Багам.

Що ж сталось з FTX - пояснення у відео ЕП.

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Криптовалютна біржа FTX почне процедуру банкрутства в США, а її виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід піде у відставку після кризи ліквідності у компанії, яка викликала втручання регуляторів по всьому світу.