Всі розділи
Укр / Рус

Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США

Субота, 19 листопада 2022, 17:14 - Ігор Пилипів
 
getty images

Компанія Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів у США, оскільки задні ліхтарі можуть періодично не світитися.

Про це повідомляє Reuters. 

Повідомляється, що Техаський виробник електромобілів заявив, що відкликання стосується деяких автомобілів Model 3 2023 року випуску та Model Y 2020-2023 років випуску, згідно з заявою до Національного управління безпеки дорожнього руху. 

Tesla розгорне бездротове оновлення, щоб усунути проблему із задніми ліхтарями, і заявила, що не має повідомлень про будь-які аварії чи травми, пов’язані з відкликанням.

Нагадаємо:

Tesla планує почати масове виробництво свого електропікапа Cybertruck в кінці 2023 року - через два роки після початкової мети.

Компанія Tesla розпочала розчищати ліси в Німеччині, щоб розширити свій завод електромобілів поблизу Берліна, що є ключовим елементом планів розвитку компанії в Європі.

ВІДЕО ДНЯ

Tesla знизила стартові ціни на свої електромобілі Model 3 і Model Y на 9% у Китаї, змінивши тенденцію зростання в галузі на тлі ознак зниження попиту на найбільшому авторинку світі.

ртовые цены на свои электромобили Model 3 и Model Y на 9% в Китае, изменив тенденцию роста в отрасли на фоне признаков снижения спроса на крупнейшем авторынке мире.

авто США Tesla
Матеріали за темою
Пасажиропотік автобусних перевезень в Україні зріс у 6 разів – FlixBus  16 листопада 2022, 13:17
На крок попереду: як українські інженери пришвидшують автомотів-революцію 14 листопада 2022, 18:03
У 3 кварталі транспортне страхове бюро сплатило потерпілим в ДТП майже 70 мільйонів 11 листопада 2022, 16:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті