У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему

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Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що українцям варто подумати про виїзд з країни, щоб допомогти економити енергію.

Про це повідомляє BBC.

"Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи", — сказав Тимченко.

За його словами, система стає менш надійною з кожною російською атакою, а зниження споживання електроенергії є ключовим для її функціонування. Наразі енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії, щоб задовольнити поточні потреби, тому виїзд з країни, як варіант скорочення споживання, слід розглядати як допомогу Україні виграти війну.

Після тривалих російських атак ускладнюється відновлення пошкодженої інфраструктури.

"На жаль, у нас закінчилося обладнання та запчастини... Тому ми звертаємося до наших партнерів, державних службовців, компаній і виробників обладнання допомогти нам із негайною поставкою наявного обладнання", – сказав Тимченко.

Генеральний директор ДТЕК, додає, що російські спеціалісти допомагають військовим, навчають їх, створюють дуже конкретні цілі, знають великі частини нашої мережі чи електростанцій.

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Нагадаємо:

Внаслідок завданих росіянами ракетних ударів виведена з ладу майже половина енергосистеми України.

Росіяни у четвер, 17 листопада, обстріляли газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Під час масованого ракетного обстрілу у вівторок, 15 листопада, російські окупаційні війська випустили по території України понад 90 ракет та безпілотників на суму від пів мільярда до мільярда доларів.