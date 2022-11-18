Попит на генератори в Україні зріс вдесятеро за місяць, павербанки – в 16 разів
В період з 10 жовтня по 10 листопада українці купили майже вдесятеро більше генераторів, ніж за аналогічний період торік внаслідок масованих атак росіян по українській енергетиці.
Про це йдеться в даних ритейлера Епіцентр.
Реалізація генераторів в мережі зросла в 9,6 разів у порівнянні з аналогічним періодом торік. Найпопулярнішими серед споживачів були бензинові генератори, частка яких в структурі продажів становила майже 82%. Дизельні генератори купували 11% споживачів.
Також суттєво зросли продажі павербанків, акумуляторів, інверторів та зарядних станцій, зазначає ритейлер.
Так, реалізація акумуляторів зросла понад як втричі, інверторів – вчетверо. Ще більша динаміка зростання продажів за вказаний період спостерігалася в категорії павербанків: їхні продажі злетіли понад як у 16 разів.
Українці купували і портативні зарядні станції, реалізація яких за місяць зросла в 2,5 рази в порівнянні з попереднім місяцем.
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Нагадуємо:
Внаслідок завданих росіянами ракетних ударів виведена з ладу майже половина енергосистеми України.
Під час масованого ракетного обстрілу у вівторок, 15 листопада, російські окупаційні війська випустили по території України понад 90 ракет та безпілотників на суму від пів мільярда до мільярда доларів.