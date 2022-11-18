Попит на генератори в Україні зріс вдесятеро за місяць, павербанки – в 16 разів

В період з 10 жовтня по 10 листопада українці купили майже вдесятеро більше генераторів, ніж за аналогічний період торік внаслідок масованих атак росіян по українській енергетиці.

Про це йдеться в даних ритейлера Епіцентр.

Реалізація генераторів в мережі зросла в 9,6 разів у порівнянні з аналогічним періодом торік. Найпопулярнішими серед споживачів були бензинові генератори, частка яких в структурі продажів становила майже 82%. Дизельні генератори купували 11% споживачів.

Також суттєво зросли продажі павербанків, акумуляторів, інверторів та зарядних станцій, зазначає ритейлер.

Так, реалізація акумуляторів зросла понад як втричі, інверторів – вчетверо. Ще більша динаміка зростання продажів за вказаний період спостерігалася в категорії павербанків: їхні продажі злетіли понад як у 16 разів.

Українці купували і портативні зарядні станції, реалізація яких за місяць зросла в 2,5 рази в порівнянні з попереднім місяцем.

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Нагадуємо:

Внаслідок завданих росіянами ракетних ударів виведена з ладу майже половина енергосистеми України.

Під час масованого ракетного обстрілу у вівторок, 15 листопада, російські окупаційні війська випустили по території України понад 90 ракет та безпілотників на суму від пів мільярда до мільярда доларів.