Новини 17 листопада: "планові включення" світла, продовження роботи зернового коридору
Про зерно. У Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів
Про світло. Масштабні руйнування енергетичних об'єктів України, завдані Росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" у деяких районах лише на кілька годин
Про обстріли. Росіяни у четвер, 17 листопада, обстріляли газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України
Про прогнози. У Мінеокономіки не виключають необхідності перегляду макроекономічного прогнозу до кінця року у зв'язку з масованими ракетними ударами по об'єктах енергетики.
Про Херсонщину. Російські військові, відступаючи з правобережної частини Херсонської області, замінували територію сонячної електростанції у Білозерському районі.
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