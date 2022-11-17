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Новини 17 листопада: "планові включення" світла, продовження роботи зернового коридору  

Четвер, 17 листопада 2022, 21:00 - Економічна правда

Про зерно. У Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернового коридору" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів

Про світло. Масштабні руйнування енергетичних об'єктів України, завдані Росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" у деяких районах лише на кілька годин

Про обстріли. Росіяни у четвер, 17 листопада, обстріляли газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України

Про прогнози. У Мінеокономіки не виключають необхідності перегляду макроекономічного прогнозу до кінця року у зв'язку з масованими ракетними ударами по об'єктах енергетики.

Про Херсонщину. Російські військові, відступаючи з правобережної частини Херсонської області, замінували територію сонячної електростанції у Білозерському районі.

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