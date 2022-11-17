Через "Дію" українці придбали облігацій на 142 мільйони

Українці придбали 142 тисячі військових облігацій на 142 мільйони гривень через портал "Дія".

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Українці вже придбали 142 тисячі військових облігацій через "Дію". Це майже 142 мільйони гривень, які працюють на перемогу України. У лідерах – Херсон, Донецьк та Мелітополь. Нещодавно розпродали дві облігації – Луганськ та Крим. Додали два міста – Енергодар та Бердянськ", – сказав міністр.

Федоров додав, що купуючи ОВДП, українці не сплачують комісію за платіж, податок з отриманого доходу та додаткову комісію продавцю.

"Саме з бюджету виплачується заробітна плата військовим, вчителям та медикам. Купується зброя, техніка, медикаменти, каски та броніки для ЗСУ. Працюють підприємства та виплачують пенсії, соціальні виплати. Для того, щоб ми могли гідно тримати оборону, а ЗСУ деокуповувати міста, економіка має працювати. Кошти мають працювати", – додав міністр.

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У "Дії" з 2 листопада можна купити ще одну військову облігацію - Бердянська.

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Українці розкупили випуски військових облігацій на честь Криму та Луганська.

З понеділка, 3 жовтня, військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".

"Дія" не продає облігації самотужки. Партнери купують їх у держави та продають через застосунок. Наразі партнерами є Альфа-Банк, bond ua та Укргазбанк.