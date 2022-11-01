Облігації в "Дії": українці розкупили випуски на честь Криму та Луганська

Від початку продажу військових облігацій уряду через "Дію" випуски, присвячені тимчасово окупованим українським Криму та Луганська.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Усього українці придбали 6,4 тисяч облігацій, випущених на честь Криму і 2,5 тисяч облігацій – на честь Луганська. "Разом це майже 9 млн грн", – додав Федоров.

Загалом у "Дії" українці вже придбали 82 тисячі військових облігацій, тобто уряд таким чином зміг залучити 82 млн грн, які спрямують на воєнні видатки.

Вартість однієї військової облігації стартує від 900 гривень, а придбати їх будь-яку кількість. Випуски названі на честь тимчасово окупованих міст та територій – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо.

Нагадуємо:

З понеділка, 3 жовтня, військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".

ВІДЕО ДНЯ

"Дія" не продає облігації самотужки. Партнери купують їх у держави та продають через застосунок. Наразі партнерами є Альфа-Банк, bond ua та Укргазбанк.