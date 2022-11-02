У "Дії" можна купити ще одну військову облігацію – Бердянськ
У "Дії" з 2 листопада можна купити ще одну військову облігацію - Бердянська.
Про це повідомляє пресслужба сервісу "Дія" в Telegram.
"Відсьогодні в Дії можна купити ще одну військову облігацію - Бердянськ. Кожна куплена облігація наближає окуповані території до звільнення та підтримує нашу економіку", - йдеться у повідомленні.
Дата виплати: 10.05.2023 року. Процентна ставка: 14%
"Якщо плануєте придбати конкретну облігацію в Дії, не зволікайте! Бо, наприклад, облігації Крим та Луганськ вже розпродані", - додали в "Дії".
"За покупку ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів. Окрім Бердянська, в Дії також доступні Севастополь, Донецьк, Маріуполь, Херсон та Мелітополь", - пояснив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Нагадаємо:
Українці розкупили випуски військових облігацій на честь Криму та Луганська.
З понеділка, 3 жовтня, військові облігації стало можливим придбати на порталі "Дія".
"Дія" не продає облігації самотужки. Партнери купують їх у держави та продають через застосунок. Наразі партнерами є Альфа-Банк, bond ua та Укргазбанк.
Економічна правда