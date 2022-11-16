Україна та Польща розпочали перемовини про спільний контроль на кордоні

Делегації України та Польщі розпочали у Варшаві перший раунд перемовин щодо впровадження спільного митного та прикордонного контролю.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Попередньо така угода має визначити правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між контролюючими службами, принципи протидії нелегальній міграції, проведення спільних патрулів. Також проєкт передбачає можливість контрольними службами двох країн делегувати одна одній виконання своїх службових повноважень та функцій.

Спільний контроль на кордоні повинен спростити та пришвидшити його перетин для міжнародних перевізників і приватних осіб. Після підписання угоди Україна стане країною, яка не входить до складу Євросоюзу, але має подібні пункти пропуску з країною-членом ЄС.

Розпочатий у середу перший раунд перемовин триватиме два дні і має завершиться напрацюванням базової редакції документу.

У Міністерстві інфраструктури нагадали, що загальний товарообіг між Україною і Польщею за 10 місяців 2022 року склав понад 10,3 млрд доларів, а за весь минулий рік – майже 10,2 млрд дол.

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У вересні на українсько-польському кордоні утворилася черга з вантажних автомобілів через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони. Черга сягала 60 кілометрів. Згодом сторони домовилися про розвантаження прикордонного пункту.

Трафік через західний кордон України суттєво зріс внаслідок російського вторгнення, яке заблокувало українські морські порти. Попри їхню роботу для агропродукції в рамках "зернової ініціативи", торгівля морем для інших товарів залишається заблокованою.

Україна у середу, 29 червня, підписала угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС, або "транспортний безвіз", терміном на рік. Наразі обговорюється її продовження ще на рік.