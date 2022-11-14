"Нова пошта" відкрила ще 2 нових відділення у Польщі: адреси
Логістична компанія "Нова пошта" відкрила ще 2 нових відділення у Польщі - у Познані та Жешуві (Nova Post). Загалом компанія вже відкрила вісім відділень у Польщі.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Зазначається, що у відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг.
Також встановлені примірочні, столи для огляду відправлень і бокси для сортування сміття.
Компанія назвала адреси нових відділень:
- Познань: Garbary 95, 61-866, цифрова адреса 60/1
- Жешув: aleja Józefa Piłsudskiego 34, 35-001, цифрова адреса 35/1.
Термін доставки - від 5 днів.
Нагадаємо:
Логістична компанія "Нова пошта" відкрила для українців ще 3 нових відділення у Варшаві і вже друге у Кракові.
Поштовий оператор "Нова пошта" відкрив друге відділення за кордоном – у Кракові в Польщі.
Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном – у столиці Польщі Варшаві.
Крім цього, компанія анонсувала відкриття відділень у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані також цього місяця. Поступово оператор планує і далі розширювати свою мережу.
Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" планує виходити на європейський ринок, першою у черзі стоїть Польща, там компанія хоче запуститися до кінця 2022 року.
Раніше "Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи.
Економічна правда