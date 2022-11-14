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"Нова пошта" відкрила ще 2 нових відділення у Польщі: адреси

Понеділок, 14 листопада 2022, 13:42 - Олексій Павлиш
 
фото: нова пошта

Логістична компанія "Нова пошта" відкрила ще 2 нових відділення у Польщі - у Познані та Жешуві (Nova Post). Загалом компанія вже відкрила вісім відділень у Польщі.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що у відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг.

Також встановлені примірочні, столи для огляду відправлень і бокси для сортування сміття.

Компанія назвала адреси нових відділень:

  • Познань: Garbary 95, 61-866, цифрова адреса 60/1
  • Жешув: aleja Józefa Piłsudskiego 34, 35-001, цифрова адреса  35/1.

Термін доставки - від 5 днів.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Логістична компанія "Нова пошта" відкрила для українців ще 3 нових відділення у Варшаві і вже друге у Кракові.

Поштовий оператор "Нова пошта" відкрив друге відділення за кордоном – у Кракові в Польщі.

Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном – у столиці Польщі Варшаві.

Крім цього, компанія анонсувала відкриття відділень у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані також цього місяця. Поступово оператор планує і далі  розширювати свою мережу.

Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" планує виходити на європейський ринок, першою у черзі стоїть Польща, там компанія хоче запуститися до кінця 2022 року.

Раніше "Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи.

Економічна правда

Нова пошта компанії Польща
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