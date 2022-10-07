"Нова пошта" відкрила перше закордонне відділення
Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном – у столиці Польщі Варшаві.
Про це йдеться у повідомленні оператора у Twitter.
Варшаво, готові? 😏— Нова пошта (@NP_official_ua) October 7, 2022
Відділення у польській столиці вже працює 😎 pic.twitter.com/fiM9HklOnf
Зазначається, що перше закордонне відділення уже розпочало роботу у Варшаві.
Крім цього, у наступних твітах компанія анонсувала відкриття відділень у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані також цього місяця. Поступово оператор планує і далі розширювати свою мережу.
В цьому місяці відкриємо відділення в Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані, а поступово будемо розширювати свою мережу)— Нова пошта (@NP_official_ua) October 7, 2022ВІДЕО ДНЯ
Нагадуємо:
Поштовий сервіс "Нова пошта" оголосив про зниження цін на доставку посилок з України в Польщу у 2,5 рази.
Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" планує виходити на європейський ринок, першою у черзі стоїть Польща, там компанія хоче запуститися до кінця 2022 року.
Раніше "Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи.