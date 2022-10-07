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"Нова пошта" відкрила перше закордонне відділення

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 19:17 - Анастасія Жарикова

Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном – у столиці Польщі Варшаві.

Про це йдеться у повідомленні оператора у Twitter.

Зазначається, що перше закордонне відділення уже розпочало роботу у Варшаві.

Крім цього, у наступних твітах компанія анонсувала відкриття відділень у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані також цього місяця. Поступово оператор планує і далі  розширювати свою мережу.

Нагадуємо:

Поштовий сервіс "Нова пошта" оголосив про зниження цін на доставку посилок з України в Польщу у 2,5 рази.

Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" планує виходити на європейський ринок, першою у черзі стоїть Польща, там компанія хоче запуститися до кінця 2022 року.

Раніше "Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи.



Нова пошта Польща
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Економічна правда
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