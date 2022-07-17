Нова пошта виходитиме на європейський ринок, перша на черзі Польща

Нова пошта плануємо виходити на європейський ринок, першою у черзі стоїть Польща, там компанія хоче запуститися до кінця 2022 року.

Про це LIGA.net сказала директор з управління репутацією компанії Олена Плахова.

За планами компанії, насамперед виходити до тих країн, які межують із Україною: Польща, Словаччина, Румунія. "Це буде перший етап, а далі ми дивитимемося, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни", - сказала Плахова.

Як один із аргументів цього рішення вона назвала потребу переселенців за кордоном у послугах компанії.

Нагадуємо:

Раніше "Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи.