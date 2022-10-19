"Нова пошта" відкрила відділення у Кракові

Поштовий оператор "Нова пошта" відкрив друге відділення за кордоном – у Кракові в Польщі.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook.

За його словами, компанія планує відкрити до 10 відділень у Польщі за декілька тижнів.

"Два-три тижні і ми відкриємо до 10 відділень у Польщі! А зараз, Краків – зустрічай!" – написав він.

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Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном – у столиці Польщі Варшаві.

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Крім цього, компанія анонсувала відкриття відділень у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані також цього місяця. Поступово оператор планує і далі розширювати свою мережу.

Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" планує виходити на європейський ринок, першою у черзі стоїть Польща, там компанія хоче запуститися до кінця 2022 року.

Раніше "Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи.