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"Нова пошта" відкрила відділення у Кракові

Середа, 19 жовтня 2022, 15:26 - Анастасія Жарикова

Поштовий оператор "Нова пошта" відкрив друге відділення за кордоном – у Кракові в Польщі.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк у Facebook.

За його словами, компанія планує відкрити до 10 відділень у Польщі за декілька тижнів.

"Два-три тижні і ми відкриємо до 10 відділень у Польщі! А зараз, Краків – зустрічай!" – написав він.

Нагадуємо:

Поштовий сервіс "Нова пошта" відкрила перше відділення за кордоном – у столиці Польщі Варшаві.

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Крім цього, компанія анонсувала відкриття відділень у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані також цього місяця. Поступово оператор планує і далі  розширювати свою мережу.

Раніше повідомлялось, що "Нова пошта" планує виходити на європейський ринок, першою у черзі стоїть Польща, там компанія хоче запуститися до кінця 2022 року.

Раніше "Нова пошта" запустила доставку особистих речей до країн Європи.

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Економічна правда
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