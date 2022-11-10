Річна інфляція в Україні у жовтні прискорилась до 26,6% – Держстат

Інфляція в Україні у жовтні відносно вересня зросла на 2,5% а у річному вимірі зросла до 26,6%.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що базова інфляція у жовтні порівняно із вереснем становила 2,5%, з початку року - 24,8%.

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2%.

Найбільше (на 60,5%) подорожчали яйця. На 11,3-2,3% зросли ціни на сало, овочі, фрукти, м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло, молоко.

У річному вимірі яйця подорожчали на 81,4%.

На 4,8% подешевшали продукти переробки зернових.

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Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, у т.ч. на тютюнові вироби - на 1%, алкогольні напої - на 0,8%.

Одяг і взуття подорожчали на 1,9%, зокрема, взуття - на 2,1%, одяг - на 1,7%.

"Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,2% відбулося у першу чергу за рахунок подорожчання послуг лікарень на 1,8% та амбулаторних послуг – на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання транспортних засобів на 1,5%. Водночас на 5,1% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті", - заявили в Держстаті.

Нагадаємо:

Інфляція в Україні у вересні відносно серпня зросла на 1,9% а у річному вимірі зросла до 24,6%.

Інфляція в Україні у серпні відносно липня зросла на 1,1% а у річному вимірі зросла до 23,8%.

До кінця 2022 року інфляція в Україні прискорюватиметься та сягне 31% і почне знижуватись у 1 кварталі 2023 року, йшлося у липневому пргнозі НБУ.

Національний банк не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25% на засіданні у четвер.

Регулятор фіксує, що інфляція в Україні і далі зростає, але дещо повільніше за прогнози. Так, у липні вона прискорилася до 22,2% у річному вимірі, а у серпні, за попередньою оцінкою, вона сягнула близько 23%. Водночас інфляційний тиск залишається значним. Погіршення інфляційних очікувань також тисне на ціни в бік зростання.

Це, зокрема, відображається у доволі високому попиті на товари довгострокового використання та на іноземну валюту. Надалі інфляційні процеси залишатимуться керованими, очікують в НБУ.

Інфляція в Україні в липні відносно червня впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 22,2%.

Інфляція в Україні у червні прискорилася до 21,5% у річному вимірі порівняно з 18% місяцем раніше.

Економічна правда