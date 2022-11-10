Справа "Укргазбанку": ексзаступника голови банку заарештували з альтернативою застави

Колишнього топ-посадовця "Укргазбанку", якого підозрюють в розкраданні понад 200 мільйонів гривень, взяли під варту з альтернативою застави.

Про це повідомляє пресслужба САП.

У четвер Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу САП та застосувала до колишнього директора департаменту та заступника Голови правління "Укргазбанку" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі понад 40 млн грн.

У разі внесення коштів підозрюваний зобов’язується:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби паспорт для виїзду за кордон.

Запобіжний захід діятиме до 31 грудня 2022 включно.

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

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Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

Колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук.