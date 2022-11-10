Справа "Укргазбанку": ексзаступника голови банку заарештували з альтернативою застави
Колишнього топ-посадовця "Укргазбанку", якого підозрюють в розкраданні понад 200 мільйонів гривень, взяли під варту з альтернативою застави.
Про це повідомляє пресслужба САП.
У четвер Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу САП та застосувала до колишнього директора департаменту та заступника Голови правління "Укргазбанку" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі понад 40 млн грн.
У разі внесення коштів підозрюваний зобов’язується:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
- здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби паспорт для виїзду за кордон.
Запобіжний захід діятиме до 31 грудня 2022 включно.
Нагадуємо:
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".
Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.
Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.
Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".
Колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосили в міжнародний розшук.