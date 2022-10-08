Від 24 лютого міжнародні партнери надали Україні близько 20 мільярдів доларів

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Від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали близько 20 млрд доларів, зокрема 2,7 млрд доларів було отримано від МВФ.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів! Це означає, що загальне фінансування від Фонду від початку війни складе 2,7 млрд доларів. Отриманий транш буде направлений на підтримку нашої обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки" – зазначив прем'єр.

Він додав, що загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери України надали нам близько 20 млрд доларів. Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року.

Також глава уряду подякував союзникам, які допомагають нам вистояти у боротьбі за незалежність і свободу України, і висловив сподівання, що на наступний рік Україна очікує на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7.

Нагадаємо:

Виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування у рамках Rapid Financing Instrument.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялось, що виконавча рада Міжнародного валютного фонду у п'ятницю, 7 жовтня, розгляне запит України на 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування.

Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, внаслідок чого Україна зможе отримати до 1,3 млрд доларів додаткової допомоги.