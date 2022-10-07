Світові ціни на продовольство знижуються шостий місяць поспіль – ФАО

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У вересні світові ціни на продовольство продовжили тенденцію зниження, яка триває шостий місяць поспіль – середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 136,3 пункту, що на 1,5 пункту (1,1%) нижче за показник серпня.

Про це повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

ФАО зазначає, що зниження індексу минулого місяця було зумовлене різким падінням світових цін на рослинні олії та помірним зниженням цін на цукор, м'ясо та молочну продукцію, яке було значнішим, ніж збільшення індексу цін на зернові.

"Незважаючи на подальше падіння, ІСЦФ виявився на 7,2 пункту (5,5%) вищим за показник відповідного періоду минулого року", – зауважили в організації.

Середнє значення Індексу цін на зернові у вересні склало 147,8 пункту, що на 2,2 пункту (1,5%) вище за показник серпня і на 14,9 пункту (11,2%) вище за рівень вересня 2021 року.

Світові ціни на пшеницю зросли на 2,2% через наростання невизначеності щодо продовження здійснення Чорноморської зернової ініціативи після листопада та можливих наслідків цього для експорту з боку України. А також через занепокоєння щодо дефіциту опадів в Аргентині та Сполучених Штатах Америки

Середнє значення Індексу цін на рослинні олії становило 152,6 пункту, що на 10,8 пункту (6,6%) нижче порівняно з показником серпня і є найнижчим показником з лютого 2021 року.

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Це зниження стало відображенням падіння цін на пальмову, соєву, соняшникову і рапсову олії.

Середнє значення Індексу цін на молочну продукцію склало 142,5 пункту, що на 0,8 пункту (0,6%) нижче за серпневий показник. У вересні світові ціни на всі види молочної продукції помірно знизилися, що значною мірою відбиває вплив на світові ціни на цю продукцію послаблення євро щодо долара США.

Індекс цін на м'ясо склав 121,4 пункту, що на 0,6 пункту (0,5%) нижче серпневого показника, але на 8,7 пункту (7,7%) вище за показник відповідного періоду минулого року.

Найбільше у вересні знизилися котирування світових цін на баранину, що обумовлено впливом динаміки валютних курсів. Також знизилися ціни на яловичину та м'ясо птиці. Світові ціни на свинину, навпаки, продовжили зростання.

Індекс цін на цукор становив 109,7 пункту, що на 0,8 пункту (0,7%) нижче за значення серпня та досяг найнижчого значення з липня 2021 року. Це пояснюється сприятливими видами на врожай у Бразилії, що є найбільшим у світі експортером цукру.

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Раніше повідомялось, що світові ціни на продовольство продовжують знижуватись п'ятий місяць поспіль після рекордного максимуму в березні 2022 року.

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