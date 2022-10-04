Кирило Шевченко втратить посаду голови НБУ — джерела

Голова Національного банку України Кирило Шевченко найближчим часом піде зі своєї посади.

Про це Економічній правді повідомили декілька джерел у владі.

Як повідомляють співрозмовники ЕП, Кирило Шевченко написав заяву про відставку. Рішення про його звільнення було погоджено 4 жовтня. Наразі редакція намагається дізнатися більше деталей цього рішення.

"Кирила Шевченка сьогодні усунуть. Рішення прийнято", — зазначив один з високопосадовців.

Зазначимо, що Кирила Шевченка призначили головою Національного банку 16 липня 2020 року. Призначення відбулося після гучного скандалу зі звільненням попереднього голови НБУ Якова Смолія, який оголосив про відставку через політичний тиск зі сторони влади.

Останнім часом між Національним банком та Міністерством фінансів точилася публічна дискусія навколо обсягів "друку" гривні. У регуляторі наполягали на тому, аби обсяги емісії зменшувалися, аби це не створювало загрози для розгортання інфляції. Для цього там переконували Мінфін підвищити ставки за облігаціями уряду.

Крім цього, Нацбанк виступив з пропозицією продавати вжи придбані ним ОВДП на ринок, аби підвищити дохідність цього інструменту на вторинному ринку та вилучати надруковані раніше гривні. Детальніше про це ЕП писала у матеріалі: У Мінфіну з'явився конкурент – НБУ хоче продавати облігації. Як на цьому заробити?

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