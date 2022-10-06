У НБУ не виключають перегляду прогнозів по інфляції у бік зменшення

НБУ може переглянути проноз щодо інфляції за результатами 2022 року у бік зменшення.

Про це заявив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук на онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".

За його словами, головні підстави для цього: краща ситуація з логістикою, менші курсові коливання, відкриття портів та зниження цін на пальне.

За словами Ніколайчука, останній липневий прогноз НБУ припускає, що ціни цього року зростуть приблизно на 30%.

Наступного року інфляція поступово буде уповільнюватись, проте залишиться на високому рівні - близько 20%, додав заступник голови НБУ.

За його словами, прогноз по інфляції за результатами 2022 року можуть переглянути у бік зниження. Головні передумови для цього: покращення ситуації з постачанням овочів та фруктів та логістикою, зниження цін на пальне швидше, ніж очікувалось.

"Також ситуація з відкриттям портів Чорного моря для зернового коридору дає нам підстави очікувати, що у нас не буде значних курсових коливань. Відповідно цей фактор буде стабільним.

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Додатково у свій липневий прогноз НБУ заклав повернення податків на пальне та запровадження додаткового імпортного збору. Але зараз ми бачимо, що ці ініціативи, якщо і реалізовуватимуться, то зовсім не в тій мірі, що прогнозували. І це дасть додатковий стримуючий ефект на інфляцію", - пояснив Ніколайчук.

При цьому у наступному році НБУ очікує, що інфляційний фактор зменшиться за рахунок покращення спроможності українського бізнесу нарощувати виробництво сільськогосподарської продукції та покращення логістичних можливостей. За рахунок цього інфляція буде сповільнюватися, прогнозує заступник голови Нацбанку.

"Наша реальність - це війна. Вона призводить до значних втрат у добробуті населення. І один із каналів реалізації цих втрат - інфляція. Через війну суттєво погіршилась спроможність бізнесу виробляти та постачати продукцію.

Плюс курсовий чинник, внаслідок емісії та величезного дефіциту бюджету нікуди не зникне. Так, ми очікуємо уповільнення інфляції, але повернутись одразу з 30% до цілі у 5% - це не реалістично. Інфляція - це інерційний процес, який розтягується у часі", - резюмував Ніколайчук.

Нагадаємо:

Інфляція в Україні у серпні відносно липня зросла на 1,1% а у річному вимірі зросла до 23,8%.

До кінця 2022 року інфляція в Україні прискорюватиметься та сягне 31% і почне знижуватись у 1 кварталі 2023 року, йшлося у липневому пргнозі НБУ.

Національний банк не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25% на засіданні у четвер.

Регулятор фіксує, що інфляція в Україні і далі зростає, але дещо повільніше за прогнози. Так, у липні вона прискорилася до 22,2% у річному вимірі, а у серпні, за попередньою оцінкою, вона сягнула близько 23%. Водночас інфляційний тиск залишається значним. Погіршення інфляційних очікувань також тисне на ціни в бік зростання.

Це, зокрема, відображається у доволі високому попиті на товари довгострокового використання та на іноземну валюту. Надалі інфляційні процеси залишатимуться керованими, очікують в НБУ.

Інфляція в Україні в липні відносно червня впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 22,2%.

Інфляція в Україні у червні прискорилася до 21,5% у річному вимірі порівняно з 18% місяцем раніше.

Економічна правда