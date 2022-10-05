Комітет Ради поки не схвалив постанову щодо звільнення Шевченка з НБУ: причина

Фінансовий комітет Верховної Ради поки не схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади голови НБУ - Офіс президента не встиг подати подання на звільнення.

Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Офіс президента банально не встиг подати подання на звільнення. Формальна процедура, з якою не впорались.

Наступне засідання завтра о 9:30", - написав нардеп.

Нагадаємо:

Голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку.