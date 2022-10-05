Комітет Ради поки не схвалив постанову щодо звільнення Шевченка з НБУ: причина
Фінансовий комітет Верховної Ради поки не схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченко з посади голови НБУ - Офіс президента не встиг подати подання на звільнення.
Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Офіс президента банально не встиг подати подання на звільнення. Формальна процедура, з якою не впорались.
Наступне засідання завтра о 9:30", - написав нардеп.
Нагадаємо:
Голова Національного Банку Кирило Шевченко офіційно підтвердив, що йде у відставку.
Напередодні джерела ЕП повідомляли про звільнення голови НБУ за власним бажанням.
Посада голови НБУ, імовірно, дістанеться колишньому голові правління Ощадбанку Андрію Пишному. Цю інформацію ЕП підтвердили не пов'язані між собою співрозмовники, наближені до Офісу президента, уряду та профільного комітету парламенту.
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Економічн правда