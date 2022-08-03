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Турецький Baykar та фонд "Повернись живим" оголосили про співпрацю

Середа, 3 серпня 2022, 18:53
 
Фонд "Повернись живим"

Директор турецького виробника безпілотників Baykar Халук Байрактар і директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут підписали у Стамбулі меморандум про подальше партнерство.

Про це повідомляє сайт фонду "Повернись живим".

"Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі, виробами військового призначення", — прокоментував співпрацю директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Всі деталі майбутньої взаємодії сторони наразі не розкривають. Проте к фонді повідомили, що партнери дійшли згоди щодо впровадження кращих практик та міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці. 

"Наш розвиток і орієнтована на людей культура відіграють провідну роль у допомозі Україні та Фонду "Повернись живим". Нам є що одне одному дати в цій співпраці ми впевнені в тому, що спільними зусиллями ми вийдемо на нові горизонти в першу чергу демонстрації людяності та перемоги України", – підкреслив Халук Байрактар

Організації планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков відкрили збір коштів, в якому попросили українців зібрати 450 млн гривень на три БПЛА Bayraktar. Проте українці впоралися за 3 доби, зібравши на чотири безпілотники із запланованих трьох.

Виробник безпілотників "Байрактар" зворушений солідарністю українців щодо збору коштів через благодійний фонд Сергія Притули, тому передасть безпілотники безкоштовно.

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