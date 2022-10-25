McDonald's відкриває ще сім ресторанів по Україні: міста та адреси

Компанія McDonald's відкриває ще сім ресторанів мережі швидкого харчування, пʼять з яких – у Києві, а також Борисполі Київської області та Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

У Києві роботу поновлюють заклади за адресами:

ТРЦ РайОN, вул. Миколи Лаврухіна, 4-А;

м. Вокзальна, пл. Вокзальна, 2;

ТРЦ Lavina Mall, вул. Берковецька, 6-Д;

вул. Б. Хмельницького, 40/25;

ТРЦ Retroville, просп. Правди, 47.

У Тернополі відкривається ресторан за адресою: вул. Гетьмана І. Мазепи, 30. У Борисполі — ТЦ Park Town, вул. Київський Шлях, 67.

Нагадуємо:

У McDonald’s заявили, що з 20 вересня розпочинають поетапне відкриття ресторанів в Україні із запуску McDelivery. Першими запрацювали заклади на лівому березі Києва – біля станцій метро "Харківська" та "Позняки", а також – "Дарниця".

Наприкінці вересня мережа оголосила про відкриття залів ресторанів у Києві за низькою адрес - клієнтів попередили про можливість довгих черг.

ВІДЕО ДНЯ

18 жовтня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше від початку повномасштабної війни відкрила чотири заклади у Львові.

21 жовтня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила про відкриття ще двох ресторанів у Києві.