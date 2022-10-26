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Віялові відключення: електропостачання по всій Україні обмежили другий день поспіль

Середа, 26 жовтня 2022, 10:27

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" у середу, 26 жовтня, вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших споживачів у всіх областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Обмеження електропостачання в усіх областях застосовуються другий день поспіль.

У компанії наголошують, що примусові обмеження споживачів електроенергії – повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми. 

Також у НЕК нагадали, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (6:00-11:00 та 17:00-23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень споживачів.

Споживачів просять ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів. Та за можливості перенести користування деякими з них, наприклад пральних машин, бойлерів та обігрівачів, на нічний період.

Укренерго електроенергія
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Економічна правда
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