В Укренерго пояснили, чому графік відключень електрики не завжди дотримується

Для того, аби швидко зменшити споживання електроенергії в певному регіоні, для відключення обираються енерговузли з найбільшим споживанням – як наслідок, не завжди відключення розподіляється рівномірно.

Про це розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю РБК-Україна.

Він пояснив, що застосування графіків відключень пов'язано з конкретною ситуацією, яка склалася в енергосистемі в певний момент.

Якщо "Укренерго" дає команду, що в певному регіоні необхідно зменшити споживання, завданням обленерго є якнайшвидше виконати це.

"І щоб зробити це швидко, іноді просто обирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження і збалансувати енергосистему. Так простіше і швидше. Тому буває, що при графіках аварійних відключень не зовсім рівномірно розподіляється відключення споживачів", – розповів Кудрицький.

Час, на який може зникати світло, може змінитися найближчим часом, пояснює голова "Укренерго". За результатами останніх тижнів, коли вводилися відключення, оператор планує провести з кожним обленерго аналіз ефективності графіків – наскільки і як вони були виконані.

Зокрема, будуть проаналізовані списки споживачів в межах графіків, щоб "впевнитися в тому, що немає якихось сильних перекосів в розподілі тягаря відключень між споживачами". Це потрібно для того, щоб зробити графіки більш м'якими для споживача і справедливо розподілити навантаження.

ВІДЕО ДНЯ

Кудрицький пояснює, що у разі виявлення випадків, коли одних і тих самих споживачів відключали на тривалий період, а інших – не відключали, то з’явиться можливість зменшити середню тривалість відключень за рахунок того, що вони будуть розподілені між споживачами більш рівномірно.