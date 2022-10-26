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В Укргазбанку відреагували на оголошення в розшук Шевченка і співробітників фінустанови

Середа, 26 жовтня 2022, 13:52 - Олексій Павлиш

Державний Укргазбанк заявив, що ситуація із оголошенням в розшук ексголови правління Кирила Шевченка і двох чинних співробітників "жодним чином не впливає на сьогоденну операційну роботу банку".

Про це йдеться у заяві фінустанови.

"З огляду на інформацію про оголошення у розшук ексголови правління Укргазбнку Кирила Шевченка та двох чинних працівників - заступника голови правління Дениса Чернишова та заступницю директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Олени Хмеленко у справі щодо їх протиправної діяльності у 2014 - 2019 роках, зазначаємо, що дана ситуація жодним чином не впливає на сьогоденну операційну роботу банку.

З 10 жовтня 2022 року наглядовою радою та равлінням було прийняте рішення про негайне відсторонення усіх посадових осіб, яким було повідомлено про підозру. Їх місцеперебування наразі співробітникам банку невідомо", - заявили в банку.

Там додали, що діючий голова правління та інші члени правління банку знаходяться на своїх робочих місцях та виконують покладені на них функціональні обов’язки.

"Банк працює у звичайному режимі, обслуговує клієнтів своєчасно та у повному обсязі", - запевнили у фінустанові.

"Слід зазначити, що Укргазбанк сповідує принципи нульової толерантності до корупції у будь-яких її проявах та завжди був і залишається відкритим у своїй взаємодії з органами державної влади, тож, у разі звернення, надаватиме всебічне сприяння у здійсненні відповідних слідчим органам необхідних процедурних дій", - йдеться у заяві.

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Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 мільйонів гривень збитків "Укргазбанку" у вигляді тримання під вартою.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Економічна правда

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