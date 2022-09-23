У Раді зареєстрували законопроєкт про особливості націоналізації банку в умовах війни

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який регулює процес виведення системно-важливого банку з ринку в умовах воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №8069 з’явився на сайті парламенту.

Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу та закону про Фонд гарантування вкладів. Зокрема, він видозмінює процедуру виведення з ринку системно важливого банку за участі держави, тобто шляхом націоналізації.

Як повідомляє співавтор законопроєкту нардеп Ярослав Железняк, націоналізація системно-важливого банку відбуватиметься без його докапіталізації з боку держави. Акції банку будуть продані уряду за 1 гривню.

Також, у ході націоналізації, держава не буде проводити процедуру бейл-ін — обміну зобов’язань банку перед пов’язаними з ним особами на додаткові акції банку. Такі зобов’язання банку (наприклад, депозити його власника) будуть просто анульовано, а самі кошти зараховано до доходів та капіталу установи.

Цікаво, що таку ж долю автори законопроєкту підготували не лише для депозитів пов’язаних з банком осіб, але й для зобов’язань банку перед особами, проти яких було запроваджено міжнародні санкції. Отримані збитки таких осіб мають відшуковуватися за рахунок отриманих Україною репарацій від Росії.

Зазначимо, що наразі до переліку системно важливих банків входять 14 українських банків, зокрема всі 4 державні банки, приватні українські банки та банки з іноземним капіталом, зокрема "Альфа-Банк". Щодо власників останнього, російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена було запроваджено міжнародні санкції.

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Нагадуємо:

Рада національної безпеки та оборони вирішила націоналізувати корпоративні права українських "дочок" російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ. Йдеться про зареєстровані в Україні банки "Міжнародний резервний банк" та Промінвестбанк (99,772644% акцій належить російській держкомпанії "ВЕБ. РФ", або "Внєшекономбанк").





