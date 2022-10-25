"Зернова ініціатива": ще чотири судна вийшли з українських портів

У вівторок, 25 жовтня, у рамках "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 107,2 тис тонн агропродукції. Судна направляються до країн Європи

Про це повідомляє Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Зокрема, Одеського порту вийшов балкер REGIUS, а з порту "Південний" - CAPTAIN J. NEOFOTISTOS, SANIN 1, ZUMRUT ANA.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,9 млн тонн агропродукції.

Всього з українських портів вийшли 390 суден з продовольством для країн Азії, Європи та Африки", - звітують в міністерстві.

Більше про "зерновий коридор" читайте у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

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Нагадуємо:

Внаслідок того, що Росія затримує інспекції суден на вхід та вихід з українських морських портів, черга вже перевищила 170 суден.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,8 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 386 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Раніше повідомлялося, що на в’їзді та виїзді до чорноморських портів України утворилася черга зі 120 суден, а час інспекції суден виріс до 10-15 днів через недостатню кількість інспекторів.

РФ послідовно намагається зірвати укладену у липні "зернову угоду", за якою з українських портів відновився експорт агропродукції. Раніше Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді

Зокрема, агресор заявляє про те, що угода буде припинена, якщо виявиться, що вибухівка, якою раніше підірвали Кримський міст, була відправлена морем з Одеси.

Економічна правда