У РФ виділять 1 трильйон рублів із Фонду національного добробуту на покриття дефіциту бюджету

У Росії із Фонду національного добробуту, який було створено під керівництвом президента РФ Путіна, виділять один трильйон рублів на покриття дефіциту федерального бюджету у 2022 році.

Відповідне розпорядження дав прем'єр-міністр РФ Міхаіл Мішустін, пише Meduza.

При цьому обсяг Фонду національного добробуту РФ станом на 1 жовтня становив 10,79 трильйона рублів, зменшившись за вересень на 1,08 трильона рублів.

Нагадаємо:

Російський парламент дозволив використати кошти Фонду національного добробуту для купівлі російських державних облігацій та приватних цінних паперів.

Фонд національного добробуту було сформовано у 2008 році. Фонд є частиною механізму пенсійного забезпечення росіян на тривалу перспективу. Спочатку мету діяльності фонду визначали в страхуванні пенсійної системи.

У 2008-2009 році РФ уже вдавалася до використання коштів з фонду для стабілізації ситуації на фондовому ринку.

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Під час фінансової кризи кошти з цього фонду витрачалися на купівлю акцій "Газпрому", "Роснєфті", "Лукойла" та Сбєрбанка. Тоді такі дії допомогли втримати капіталізацію російських компаній від обвалу.

Фонд національного добробуту РФ використовується як антикризовий фонд та наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів також входить до золотовалютних резервів Росії.

Зазначимо, що частину валютних активів Фонду було заблоковано в межах санкцій Заходу, запроваджених проти міжнародних резервів країни-агресора.

Економічна правда